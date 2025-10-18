Как да се справите с тръшкането на детето?

Изблиците на гняв са нормална част от развитието на децата. Те се случват най-често между 1 и 3 години. Не можете да избегнете всеки изблик на гняв, но ето няколко идеи, които ще ви помогнат да се справите със ситуацията:

Отделете достатъчно внимание и хвалете детето

Осигурявайте на детето конкретни похвали в успешни моменти. Не мислете обаче, че ако едно дете избухва повече от друго, причината е, че не му обръщате достатъчно внимание. Личността е вдъхновена от поведението, включително избухванията.

По време на избухване дайте на детето си контрол над малките неща (предлагайте малки, насочени избори с опции, а не въпроси „да/не“).

Създайте разсейване

Преместете се в нова стая. Предложете по-безопасна играчка. Колкото и глупаво да е, изпейте песен.

Избирайте битките си и се съобразявайте, когато можете

Понякога трябва да отстъпите малко, за да се успокоите; това е добре. Въпреки това, вашата последователност от ден на ден е ключова за намаляване на нивото и честотата на избухванията. Същото важи и за времето. Познавайте границите на детето си. Очевидно е, че някои дни са по-трудни от други.

Източник: Как да се справите с тръшкането? 6 изпитани метода от специалисти