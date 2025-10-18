Според зодията: Как ще ви се отрази новолунието през октомври

С началото на чисто нов лунен цикъл, Новолунието носи идеалното време за нови начала и свежи стартове. След кулминацията на нашите проявления по време на пълнолунието, ние започваме да освобождаваме всичко, което не работи за нас, което ни спъва, което ни държи заседнали. И с всяко новолуние се предполага, че сме енергийно в съответствие с вселената, когато новите инициативи, планове и начинания са божествено благосклонни.

Новолуние във Везни е един от двата знака, управлявани от Венера, планетата на любовта, желанието, удоволствието, богатството и привличането. Под влияние на Венера, Везните високо ценят естетиката, хармонията, баланса и романтиката. Така че Луната във Везни ще отбележи нова глава във вашите лични и професионални взаимоотношения, романтични и бизнес партньорства и как балансирате даването и вземането в живота.

Тъй като енергията на Везни подчертава здравословния компромис и взаимното разбирателство, тази лунна светлина ви кани да засеете нови семена за връзки, които са по-здрави, балансирани и по-синхронизирани с вашето автентично аз и най-висшето благо.

Новолунието във Везни е в квадратура с Юпитер в Рак, има тенденция към угаждане, мързел или бягство от отговорности. Балансът е ключов по време на тази лунна светлина. Да знаете кога да направите крачка назад и кога да действате ще окаже решаващо влияние.

Ето как следващото Новолуние може да повлияе на хода на живота ви, според вашия зодиакален знак:

Овен (21 март – 19 април)

Луната във Везни ви насърчава да създадете нови смислени партньорства или да задълбочите съществуващите. Това е моментът да слушате, да си сътрудничите и да се справяте с другите. Вселената ви моли да слушате толкова, колкото и да ръководите. Компромисите носят изненадващи пробиви сега. Колкото повече смекчите позицията си, толкова по-силни стават връзките ви. Въпреки това, с Юпитер в квадратура с тази Луна, избягвайте да давате прекалено много обещания или да разчитате твърде много на другите да направят вашия дял. Сътрудничеството работи най-добре, когато е балансирано с отговорност.

