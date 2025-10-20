IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ан Хатауей и Емили Блънт преплаваха езерото Комо с децата и мъжете си

Двете актриси се насладиха на кратката си италианска почивка от снимките на „Дяволът носи Прада 2“

20.10.2025 | 00:25 ч. 5
Снимка: Getty Images

Ан Хатауей и Емили Блънт бяха забелязани да изследват езерото Комо със семействата си по време на почивката си от снимките на „Дяволът носи Прада 2“.

Актрисите се насладиха на заслужена почивка от снимките, за да разгледат една от най-идиличните и звездни дестинации в Италия.

Продукция на дългоочакваното продължение наскоро се премести в Милано, като Ан и нейните колеги бяха забелязани да влизат в ролите си през последните дни.

Мерил Стрийп и Стенли Тучи дори седяха на първия ред на ревюто на Dolce and Gabbana на Седмицата на модата в Милано.

Но преди няколко дни 42-годишната Ан си отдели малко време, за да бъде с 44-годишния си съпруг Адам Шулман и двете им деца, Джак, на пет години, и Джонатан, на девет. Четиримата разгледаха забележителностите на романтичното езеро с моторница. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

