Ан Хатауей и Емили Блънт преплаваха езерото Комо с децата и мъжете си

Ан Хатауей и Емили Блънт бяха забелязани да изследват езерото Комо със семействата си по време на почивката си от снимките на „Дяволът носи Прада 2“.

Актрисите се насладиха на заслужена почивка от снимките, за да разгледат една от най-идиличните и звездни дестинации в Италия.

Продукция на дългоочакваното продължение наскоро се премести в Милано, като Ан и нейните колеги бяха забелязани да влизат в ролите си през последните дни.

Мерил Стрийп и Стенли Тучи дори седяха на първия ред на ревюто на Dolce and Gabbana на Седмицата на модата в Милано.

Но преди няколко дни 42-годишната Ан си отдели малко време, за да бъде с 44-годишния си съпруг Адам Шулман и двете им деца, Джак, на пет години, и Джонатан, на девет. Четиримата разгледаха забележителностите на романтичното езеро с моторница.

Източник: Tialoto.bg