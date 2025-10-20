IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Борисов отвори вратата за Пеевски, ИТН и БСП казват "да" или "не"

Партньорите обсъждат бъдещето на управлението

20.10.2025 | 07:06 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Очаква се днес партньорите в коалицията да обсъдят бъдещето на управлението.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов съобщи в петък, че е помолил премиера Росен Желязков да се срещне в понеделник с партньорите им в управлението- "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ" (ИТН).

На 17 октомври, на четвъртия ден след като обяви пред депутатите си нуждата от преформатиране на управлението, Борисов отвори вратата за четвърти партньор във властта - "ДПС-Ново начало". При условие че "БСП-Обединена левица" и "Има такъв народ"( ИТН) са съгласни. 

Не е време за избори, заяви премиерът Росен Желязков в петък на заседание на Изпълнителната комисия на ГЕРБ с областните координатори на партията, министри, народни представители и кметове. Той каза, че е имал разговор с БСП и ИТН. Желязков тогава също анонсира предстояща среща за днес. 

Колегите изразиха готовност да подходят отговорно политически за необходимостта от това правителството да има своята сериозна политическа опора в коалицията, но ние този разговор трябва да го проведем – за това отговорността да не се носи само от ГЕРБ, посочи премиерът. 

Той коментира, че е нужно стабилно парламентарно мнозинство с много ясен ангажимент за дълъг политически период, за да могат да се посрещнат всички предстоящи предизвикателства. Росен Желязков отбеляза, че е важно да има ясна политическа отговорност, която да не е пропорционална, а да е еднаква за всички. 

На 14 октомври председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че повече няма да правят кворума в парламента. Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, заяви още той на среща с парламентарната група на ГЕРБ-СДС  в присъствието на премиера Росен Желязков и министри. Изказването му дойде след изборите за общински съветници в Пазарджик, на които ГЕРБ са шеста политическа сила. Няма да счупим коалицията, но няма и да стоим по този начин - всеки ден да обясняват Борисов-Пеевски, каза още лидерът на ГЕРБ. 

Тагове:

бойко борисов делян пеевски
