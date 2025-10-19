IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Намушкаха с нож момче в столичен мол

Пострадалият, който е на около 15 години, е откаран в болница

19.10.2025 | 20:41 ч. Обновена: 19.10.2025 | 21:45 ч. 44
Снимка: БГНЕС

Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. То е закарано в лечебно заведение.

Малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано с нож момче. 

На място има полицейски екипи и се установяват причините за инцидента.

По информация на "24 часа" раненият е в много тежко състояние и е откаран в болница. Инцидентът е станал малко след 20 ч. на третия етаж, където са киното и заведенията за хранене.

От болница "Пирогов" потвърдиха, че детето е в противошокова зала.

намушкано момче СДВР столичен мол
