Намушкаха с нож момче в столичен мол

Момче на около 15 години е пострадало в столичен мол, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. То е закарано в лечебно заведение.

Малко преди 20 часа е постъпил сигнал за намушкано с нож момче.

На място има полицейски екипи и се установяват причините за инцидента.

По информация на "24 часа" раненият е в много тежко състояние и е откаран в болница. Инцидентът е станал малко след 20 ч. на третия етаж, където са киното и заведенията за хранене.

От болница "Пирогов" потвърдиха, че детето е в противошокова зала.