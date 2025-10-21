7 продукта, без които кожата не може през есента

Лятото оставя след себе си повече от красив тен. Месеците слънце, жега, пот и замърсяванията могат да претоварят кожата и да влошат бариерната ѝ функция, да причинят увреждане от свободните радикали и да задълбочат пигментните петна, да ги направят по-видими. Текстурата на кожата също може да се влоши. Междувременно есентаноси по-ниска влажност, по-хладен въздух, отопление на закрито и по-резки температурни промени – всичко това оказва негативно влияние върху кожата, като я изсушава, прави я по-чувствителна или нарушава способността ѝ да задържа влага, според Vitalogy Skincare.

По този начин, основните ви летни продукти за грижа за кожата (леки гелове, почистващи пяни, хидратиращи кремовес лека формула) може вече да не са достатъчни за кожата ви. Промяната на продуктите в грижата за кожата играе съществена роля в предпазването ѝ от сезонния стрес и ви дава шанс да поправите щетите, натрупани от излагането на слънце цяло лято.

Също така, есента е по-подходящо време за определени процедури (пилинги, лазери), защото слънцето е по-малко интензивно, така че кожата ви може да се възстанови по-безопасно.

Ключови промени, които да направите в рутината си

1. Почистващ продукт: изберете кремообразна или по-нежна формула

Лятото често изисква леки, пенливи или гел почистващи продукти, които се справят с омазняването и изпотяването. Но тъй като въздухът през есента става по-сух, тези летни продукти могат да изсушат кожата твърде много. Преминете към кремообразни, млечни и по-дълбоко хидратиращи почистващи продукти, които осигуряват влага, докато същевременно почистват, съветва изданието Marie Claire.

