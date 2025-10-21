IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кои бяха най-добре облечените звезди на Academy Museum Gala

Когато киното срещне модата

21.10.2025 | 11:04 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Галавечерта на музея на Академията се завърна в Лос Анджелис за петото си годишно издание, а с нея и всички холивудски звезди. В чест на работата на музея на киното, който съхранява историята на филмите за поколения напред, събитието събра най-големите имена в Холивуд, музиката и модата за една приказна вечер. 

Новото семейство Бени Бланко и Селена Гомес, Деми Мур, Майки Мадисън, Дакота и Ел Фанинг и много други стъпиха на синия килим, за да покажат своята подкрепа. 

Вечерта отдаде почит и на влиятелни творци, оставили траен отпечатък в индустрията – както през цялата си кариера, така и през изминалата година. Сред тазгодишните носители на наградите бяха Брус Спрингстийн, Пенелопе Крус, Уолтър Салс и Боуен Янг. Директорът и президент на музея на Академията – Ейми Хома – похвали групата като „разказвачи, чието влияние е доказано резонирало във филмите и извън тях“. 

Спрингстийн не само направи специално изпълнение, но и получи първата награда за наследство, посветена на артисти, чиято работа е вдъхновила поколения разказвачи на истории и дълбоко е повлияла на цялостната култура. 

Пенелопе Крус, носеща рокля на Chanel, получи наградата „Икона“, връчвана на човек, чието творчество е оказало глобално въздействие. 

