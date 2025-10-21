Кои бяха най-добре облечените звезди на Academy Museum Gala

Галавечерта на музея на Академията се завърна в Лос Анджелис за петото си годишно издание, а с нея и всички холивудски звезди. В чест на работата на музея на киното, който съхранява историята на филмите за поколения напред, събитието събра най-големите имена в Холивуд, музиката и модата за една приказна вечер.

Новото семейство Бени Бланко и Селена Гомес, Деми Мур, Майки Мадисън, Дакота и Ел Фанинг и много други стъпиха на синия килим, за да покажат своята подкрепа.

Вечерта отдаде почит и на влиятелни творци, оставили траен отпечатък в индустрията – както през цялата си кариера, така и през изминалата година. Сред тазгодишните носители на наградите бяха Брус Спрингстийн, Пенелопе Крус, Уолтър Салс и Боуен Янг. Директорът и президент на музея на Академията – Ейми Хома – похвали групата като „разказвачи, чието влияние е доказано резонирало във филмите и извън тях“.

Спрингстийн не само направи специално изпълнение, но и получи първата награда за наследство, посветена на артисти, чиято работа е вдъхновила поколения разказвачи на истории и дълбоко е повлияла на цялостната култура.

Пенелопе Крус, носеща рокля на Chanel, получи наградата „Икона“, връчвана на човек, чието творчество е оказало глобално въздействие.

