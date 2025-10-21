Новолунието във Везни променя живота на тези зодии

На 21-и октомври, вторник, има новолуние в знака на Везни. То почти ще сложи край на сезона на Везните. Събитието носи свежест, ново начало и ни помага да си изградим нови навици. Сега предизвикваме себе си, искаме да създадем баланс и хармония в живота си. Новолунието доста ще повлияе на някои от зодиите. Ето кои са те, според "Bustle".

Овен

Много неща се случват в сърцето им сега. Така че - ще открият, че са доста по-чувствителни от обичайното. Стара болка се завръща, раздразнени и предизвикани се чувстват. Това им пречи да видят гледната точка на другите, да видят и друга перспектива. Трябва да спрат да потъват в мислите си, да се извинят на някои хора и да се помирят с тях. Да се изолират в трудни периоди може да им е като инстинкт, но трябва да позволят на близките си хора да им предложат подкрепа и обич. Да отворят сърцето си и да формират значими връзки.

Рак

Знаят кои са, какво постигат, кои са силните им страни. Така че - да не позволяват на някого да разклати увереността им или да ги кара да се съмняват, че могат да постигнат нещо. Може да се съмняват в себе си и да са несигурни в работата, но това новолуние ги връща към корените им и им напомня колко силни са. Уникалните им преживявания са също толкова ценни, колкото и тези на всички други хора. Да не подценяват нещата, през които са преминали и уроците, които са научили. Всеки избор, който са направили, ги е довел до мястото, на което са сега. Точно тук трябва да са и носят в себе си повече магия, отколкото осъзнават.

