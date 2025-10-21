Бившата съпруга на Кевин Костнър се омъжи повторно за негов приятел

Кристин Баумгартнер и Джош Конър си казаха „Да“.

Бракът на Баумгартнер и Конър идва малко повече от година и половина, след като тя финализира развода си с Кевин Костнър през февруари 2024 г.

Списание People потвърди, че двойката си е разменила брачни обети в събота, 18 октомври, в ранчото Санта Инес в Санта Барбара, Калифорния.

На сватбата на бившата съпруга на Костнър и новия ѝ съпруг е имало малко над 100 гости, включително децата им, а церемонията се е провела на открито по залез слънце.

51-годишната Баумгартнер е носила няколко рокли – една от тях е на Mira Zwillinger с ръчно бродирани цветя, след което се е преоблякла в бяла сатенена рокля без презрамки Lihi Hod за приема. Конър, който също е на 51 години, е носил черен смокинг, ушит по поръчка.

Баумгартнер започна връзка с финансиста, след като подаде молба за развод от бившия си съпруг Кевин Костнър през май 2023 г.

Тя посочи непримирими различия като причина за раздялата им след близо две десетилетия брак. Бившите, които финализираха развода си през 2024 г., споделят синовете Кейдън, на 18 години, и Хейс, на 16 години, и дъщеря Грейс, на 15 години.

Цялата статия и снимки на младоженците четете и вижте на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg