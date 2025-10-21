Нов скандал в кралството: Принц Андрю не е плащал наем за имението си от 22 години

Заради близката си връзка с покойния Джефри Епстийн принц Андрю, един от синовете на покойната кралица Елизабет Втора, преди дни беше принуден да се откаже от кралските си титли. Сега нов скандал разтърси Великобритания - оказа се, че принцът с пиперлив език не е плащал наем за огромното си имение в Кралската ложа от две десетилетия насам.

В шокиращ обрат на кралския скандал, нередактирано копие от договора му за наем показва, че макар да е платил 1 милион паунда за наем на имота през 2003 г. и да е похарчил 7,5 милиона паунда за ремонти, той е плащал само "едно зърно пипер (ако бъде поискано)“ наем годишно, откакто е наел имението.

Това е така, защото се счита, че Андрю е платил наема, който е бил около 260 хиляди паунда годишно – предварително чрез работата, която е финансирал, за да приведе дворцовия имот в добро състояние. Това също така означава, че Кралското наследство ще трябва да му плати около половин милион паунда, ако той напусне имението си, преди да изтече договорът за наем... през 2078 г.

Копие от споразумението беше получено от вестник The Times след натиск от депутати и активисти, а това несъмнено ще засили общественото възмущение от предполагаемите "привилегии“ на Андрю.

Източници обаче подчертаха пред Daily Mail, че все още остават въпроси относно това как братът на краля може да си позволи огромния имот с 30 спални, който е свързан с многомилионни текущи разходи.

Daily Mail не се смята, че Андрю е получил някакво значително наследство от кралицата или кралицата майка, което повдига нови въпроси за това как той може да си позволи да остане в имота – особено след като сега не получава лична джобна помощ от краля, нито публично финансиране.

76-годишният крал Чарлз отчаяно се е опитвал да убеди по-малкия си брат да намали жилището си и да се изнесе от имението, включено в списъка на защитените жилища от втора категория, през последните години.

Кралят е на мнение, че много от проблемите на Андрю – особено тези, които го привличат към педофилския финансист Джефри Епстийн и други съмнителни личности, произтичат от преследването на начин на живот, който той просто не може да си позволи.

Но 65-годишният Андрю упорито настоява, че има безусловен договор за наем на къщата и докато плаща наема, кралят няма законно право да го изгони.

Въпреки че подробности от завещанието на кралицата никога не са били оповестявани публично, се смята, че на Андрю не са били оставени достатъчно средства, за да поддържа очевидно разточителния си начин на живот.

Кралската ложа, в сърцето на Големия парк Уиндзор, е била дом на кралицата майка и е била отдадена под наем на Андрю след смъртта ѝ. Наследниците на короната одобриха споразумението, заявявайки, че местоположението и "съображенията за сигурност“ затрудняват отдаването под наем на свободния пазар.

Андрю е трябвало да извърши ремонтни дейности на стойност 7,5 милиона паунда, когато е поел имота през 2003 г. Той е получил 75-годишен договор за наем срещу еднократно плащане от 1 милион паунда.

Смята се, че наемът му е над 260 хиляди паунда годишно, като е имало законово изискване да поддържа имота в добро състояние. Източници от Уиндзор обаче твърдят, че къщата е истинска "парична дупка“ и отдавна има твърдения, че Андрю се бори с поддръжката ѝ.

Досега се предполагаше, че без никакво публично финансиране или частна помощ от брат си, принцът е използвал лични инвестиции и семейни завещания, за да финансира имота.

Разкритието за наследството му неизбежно ще повдигне въпроси за това как може да си позволи да живее в разточителния имот. Андрю също така трябва да финансира собствената си охрана, след като е загубил официалния си полицейски бодигард.

Кралят преди това беше заявил, че ако брат му намали жилището си и се премести в по-малък имот в имението – евентуално Frogmore Cottage, наскоро освободен от Хари – той ще възстанови личните си джобни пари и ще помогне за финансирането на охраната му. Но след като Андрю категорично отказа, не е известно дали предложението все още е на масата.