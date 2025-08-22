Мили Боби Браун и Джейк Бонджоуви станаха родители на дъщеря

Мили Боби Браун и Джейк Бонджоуви са станали родители за първи път. 21-годишната актриса обяви това чрез публикация в профила си в Instagram.

Тя разкри, че с Джейк са осиновили момиченце.

"През това лято ние посрещнахме нашето сладко момиченце чрез осиновяване. Ние сме повече от развълнувани да поемем към тази красива следваща глава - на родителството - едновременно в мир и със запазване на личното пространство. И после бяха трима. С обич, Мили и Джейк Бонджоуви", написа красавицата в социалната мрежа.

