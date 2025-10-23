Любовната история на Джорджина Родригес и Роналдо

Той е един от най-великите играчи в историята на футбола. Спечелил множество индивидуални отличия, включително пет пъти „Златна топка“, четири пъти „Златна обувка“ за Европа и е обявен пет пъти за най-добър играч в света от ФИФА. Спортист, баща на пет деца и човек с голямо сърце. Избрал е за спътница в живота обикновено момиче от Аржентина

Той е Кристиано Роналдо. Тя е една от най-красивите и стилни жени в света. Модел, бизнесдама, майка на 3 деца и модна икона. Сгодена е за един от най-желаните мъже в света. Тя е Джорджина Родригес.

Любовта между Джорджина Родригес и Кристиано Роналдо е като сценарий на романтичен филм.

Една история за съдба, любов и силна връзка, започнала далеч от светлините на прожекторите, но устояла на времето, славата и изпитанията на живота.

Тя е само на 23, когато един ден в магазина, в който работи, влиза най-красивият мъж на света. Днес двамата са двойка за пример, създавайки семейство с пет прекрасни деца.

Началото на една красива приказка

Съдбата събира двамата през 2016 г. в луксозния бутиков магазин на Gucci в Мадрид, където Джорджина работи като продавач-консултант. Кристиано влиза в магазина, придружен от свой приятел. Само един поглед е достатъчен, за да усетят, че между тях има нещо специално.

„Това беше любов от пръв поглед. Треперех, когато го видях“, признава Джорджина в документалния си сериал I Am Georgina.

Оттогава съдбата започва да пише тяхната любовна история, която продължава и до днес.

