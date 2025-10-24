Кефът няма цена: Тони Стораро пусна билети за по 10 хил. лева за юбилейния си концерт

За да видите една от легендата от Бийтълс Пол МакКартни отблизо, ще трябва да платите малко над 300 долара или 600 лева. Но ако искате да сте "фронтстейдж" на юбилейния концерт на Тони Стораро в "Арена 8888" то тогава ще трябва да се бръкнете по-дълбоко.

"Човекът глас" обяви, ще се отпразнува своята 50-та годишнина с голям концерт. А цените за събитието варират - от 40 лева за най-далечните места до... 10 хил. лева за маса пред самата сцена.

Разбира се, трябва да се отбележи, че масата събира по 8 души, което означава, че всеки от купонджиите ще плати по 1250 лева - малко повече, отколкото за билет пред сцената за МакКартни.

Освен масите за по 10 хил. лева има и такива за 6000, 5000 и 4000 лева, които са малко по-назад. Голяма част то тях, включително най-скъпите, са продадени още в първите часове от пускането на билетите, което опровегава твърденията, че "българинът е беден".

Цените обаче предизвикаха и вълна от възмущение у хората.

"За никого вече не е тайна,че обира в Лувъра е извършен с ясната цел, крадците да финансират закупуването на билети за концерта на Тони Стораро. 10 бона билет си е цел бъбрек", пише един потребител.

"Когато ти е тъпо, си спомни, че някой идиот е платил 10 К за билет за концерт на тони стораро!", шегува се друга потребителка.

Цената на ВИП билетите е рекордна, като билети за подобна сума у нас е пускала само Лили Иванова. Част от най-високия клас билети вече са разпродадени, което показва силно търсене в сегмента на луксозните преживявания и висока потребителска готовност за инвестиция в персонализирано концертно изживяване.

По-рано през годината певицата Софи Маринова също шокира своите фенове с билети от 1000 лв. Данни от Global brands разкриват, че през последните години цената на посещението на забавления на живо се е увеличила значително. Цените на билетите за филми, концерти и театър са се повишили с 20% от 2021 г. насам.

Концертът на Тони Стораро ще се проведе на 13 ноември 2026 г. в зала „Арена 8888“, въпреки че датата на рождения му ден е 2 август 2026 г. "Човекът глас" съобразително е решил да не прекъсва почивките на феновете си през летния месец.

„Скъпи приятели, времето лети бързо, неусетно почти. Догодина и аз ще вляза в клуба на 50-годишните. За личния си празник реших да направя това, което мога най-добре - да пея. Каня ви на 13 ноември в зала „Арена 8888“ София, за да отпразнуваме моя юбилей“, написа той във профила си във Facebook и обеща: „Очаква ни грандиозно шоу!“

Заедно с Тони на сцената ще бъдат музикантите от бенда на Василис Карас. Всеизвестен факт е, че двамата с гръцката звезда бяха големи приятели. Изпълнителят на „Fenomeno“ си отиде от този свят само няколко месеца преди първия концерт на българския изпълнител в тази зала, но Стораро му отдаде чест с минута мълчание, посмъртен плакет и включване в програмата на няколко песни от репертоара му. Сега неговите музиканти ще бъдат с нашия певец в този важен ден.

Освен тях в концерта ще вземат участие и редица български изпълнители, с които Стораро е изпял едни от най-красивите дуети в жанра.