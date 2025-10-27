Седмичен любовен хороскоп за 27 октомври - 2 ноември

В последните дни на октомври и първите на ноември, мотивацията ни за любов, страст и дълбочина ще бъде силна. За съжаление, стилът ни на комуникация може да не съответства на намеренията ни. Марс в Скорпион ще образува перфектен тригон с Юпитер. Колкото по-тясно сме свързани с партньора си или потенциален такъв по емоционален начин, толкова по-силна ще става химията помежду ни. Какво ви очаква според зодията може да прочетете в любовния ни хороскоп за 27 октомври – 2 ноември.

Овен

Тази седмица ще сте изпълнени със страст! Въпреки това, е малко вероятно да вземате най-добрите решения, когато се ръководите единствено от сърцето си. Ако сте във връзка, има голяма вероятност вие и партньорът ви да се опитате да не искате да се справите с финансов проблем, като се фокусирате върху интимността.

Въпреки че интимните ви преживявания вероятно ще бъдат приятни, това не бива да оправдава игнорирането на важен разговор, който трябва да проведете за пари. Ако сте необвързани, може да нямате най-добрата преценка в романтиката, но определено можете да се забавлявате добре.

Телец

Телци, действията ви може да не съответстват на думите ви по отношение на любовта и връзките, което ще разочарова не само вас, но и любимия ви човек. Марс все още е във вашата зона на партньорството и прави красиви връзки както с Юпитер, така и със Сатурн, което ви позволява да поддържате мотивацията за тази връзка.

За съжаление, Меркурий няма да е в добра позиция с Уран във вашия знак. Внезапен изблик може да доведе до разрив между вас и партньора ви или любовен интерес. Ако сте необвързани, не изпращайте противоречиви сигнали на някого.

Близнаци

Негодуването ще наруши романтиката. Може би сте уморени да поемате всички задължения в ежедневните функции на връзката си, докато партньорът ви просто се движи покрай вас. Ако това се случва, добрата новина е, че ще споделите вашите усещания. Лошата новина е, че може да се стигне до неприятни спорове.

Бъдете внимателни. За необвързаните представители на зодията периодът ще е по-скоро насочен към работа и не толкова към любовни срещи. Романтичните перспективи са минимални, но само засега.

