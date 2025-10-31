Сидни Суийни с провокация - по прозрачна рокля и без сутиен

Сидни Суийни е свикнала да очарова всички с визията си. 28-годишната актриса за пореден път направи това. Тя остави малко на въображението и направо подлуди феновете си.

Звездата се появи на събитие с прозрачна рокля.

Тя е сребриста, дълга до земята, с ръкави със средна дължина и определено стои секси. Интересното е, че Сидни е решила да я носи без част от бельото си - личи си перфектно, че тя е без сутиен. Това направо остави без думи нейни почитатели. Те не спират да я затрупват с комплименти за провокативния избор.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net