3 чая за силен имунитет

Природата е съвършена – тя разполага с всички необходими „средства“, които да ни помогнат да бъдем здрави, силни и щастливи. Ако обичате аромата и вкуса на чаша чай, вижте кой да изберете, за да повишите имунитета си тази есен:

Джинджифилов чай

Пикантният имуностимулатор

Представете си корен, който е затоплял ръцете и е лекувал телата ни още от древната китайска медицина. Огненият тласък на джинджифила идва от гингерол – съединение с тройно действие, което се бори с микробите, успокоява възпаленията и активира защитните клетки. Съвременните лаборатории потвърждават това, което традиционните лечители са знаели: този корен е много по-силен, отколкото предполага невзрачният му вид.

Защо джинджифилът е ефективен за имунитета?

Джинджифилът се държи като „клетъчен бодигард“. Проучванията го показват: той блокира вирусната репликация в дихателните клетки; намалява възпалителните маркери с 25% в кръвните изследвания; подобрява мобилността на белите кръвни клетки; успокояващите стомаха му способности го правят двойно полезен по време на сезонни настинки.

Изследване от Университета в Мичиган установило, че пиещите джинджифилов чай се възстановяват 1,5 дни по-бързо от храносмилателни проблеми, свързани с често срещани бактерии.

Съвети за приготвяне за максимални ползи

Пресните корени освобождават повече активни съединения от сушените. Настържете парче с размер на палец и го запарете във вряща вода за 10 минути. За джинджифил на прах използвайте 1/2 чаена лъжичка и ограничете накисването до 5 минути, за да избегнете горчивина. Пиещите го сутрин често добавят мента за свежест, докато тези, които го пият вечер, добавят лайка.

Хранителният треньор Тара Симънс съветва: „Оставете да се охлади леко, преди да добавите мед – високата температура унищожава полезните му ензими.“ Редовната консумация създава кумулативни ефекти, което прави тази пикантна напитка едновременно превантивна и терапевтична.

