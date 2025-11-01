Трюдо намерил щастието благодарение на Кейти Пери

Джъстин Трюдо е доста заинтересован от Кейти Пери.

53-годишният канадски политик и 41-годишната певица започнаха връзката си през лятото. И явно Джъстин много се забавлява с Кейти, след трудната раздяла с бившата си съпруга Софи Грегъри. Двамата сключиха брак през 2005 г., но през 2023 г. се разведоха.

"Джъстин преживя доста катаклизми в последните няколко години, и в професионалния си - политически статус, и вкъщи - с раздялата със Софи.", коментира източник на "People".

Сега канадецът обича живота с Пери. Той е много по-щастлив.

"Той е много по-щастлив човек сега. Стресът доста намаля. И той е заинтригуван от Кейти. Те се забавляват заедно, смеят се много, говорят за всичко. Животът му е много подобрен и неговата връзка с Кейти има доста връзка с това.", обясни източник на "People".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net