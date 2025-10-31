Сидни Суини се появи без сутиен под напълно прозрачна рокля

Провокациите на червения килим са често срещани. Не са нещо ново, не са плод на „разваленото младо общество“, нито пък на социалните мрежи. От десетилетия ни е ясно, че скандалът продава, а ние го купуваме всеки ден. Затова и звездите все повече се осмеляват да показват дръзката си страна, което обаче понякога не е правилният ход.

Вземете например Сидни Суини. Актрисата определено е сред най-известните дами в Холивуд, радвайки се на предложение след предложение. След пробивната си роля в сериала „Еуфория“, Суини се появи в „Белият лотос“, с което затвърди и позицията си на телевизионна звезда. Постепенно талантът ѝ се пренесе на големия екран, където играе в различни продукции – по-скоро романтични. Сега пред Суини има огромно предизвикателство с биографичния „Кристи“, за който тя преминава през множество трансформации.

И докато филмовите критици се опитват да отредят място на Сидни в шоубизнеса, модните експерти вече са ѝ сложили етикета „дръзка“. Причината – смелият избор на тоалети за червени килими.

Източник: Tialoto.bg