Джеси Айзенбърг ще дари бъбрека си на непознат

Той учства в много благотворителни инициативи и кръводарителски кампании

31.10.2025 | 17:45 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Джеси Айзенбърг буквално изненада всички — включително и самия себе си — с неочаквано признание по време на гостуването си в сутрешното шоу „Today“.

Звездата от „Зрителна измама“ разговаряше с водещия Крейг Мелвин, който го похвали за участието му в благотворителни инициативи и кръводарителски кампании — включително една, организирана от самото предаване.

„Да, вярно е“, отвърна Айзенбърг и след секунда хвърли бомбата: „Всъщност след шест седмици ще даря бъбрек. Сериозно.“

Публиката и водещите останаха с отворени усти, а актьорът продължи напълно спокойно: „Не знам защо. Може би просто се "пристрастих" към това да дарявам кръв. Харесва ми.“

Звездата от „Социалната мрежа“ („The Social Network“) уточни, че ще направи така наречено „алтруистично дарение“ — ще даде бъбрека си на непознат в средата на декември.

„Толкова съм развълнуван, че ще го направя“, каза Айзенбърг, цитиран от CNN.

В отделно интервю той разясни мотивите си по-задълбочено: На практика това е безрисково, а нуждата е огромна. Мисля, че хората ще осъзнаят, че е напълно логично решение — стига да имат времето и желанието.“

Айзенбърг разкри, че идеята му да стане донор се зародила още преди десет години, но тогава организацията, към която се обърнал, така и не му отговорила.

