Рецептата Dnes: Бърза шарена туршия

Съставки:
- зелени домати, нарязани на филийки
- камби на парченца
- червени чушки на ивици
- малки краставички, нарязани на колелца
- карфиол на розички
- моркови на колелца
- За марината:
- 100 г мед
- 100 г захар
- 100 г сол
- 100 г олио
- 500 мл ябълков оцет
- 7 зърна черен пипер
- 7 зърна бахар
Приготвяне:
- В буркан от 3 л се редят зеленчуците, като между тях се ръси от меда, захарта, солта и олиото.
- Когато бурканът се напълни, се слагат оцетът, пиперът и бахарът.
- Отгоре на буркана се прави венец от целина и се долива с вода, за да се допълни.
- Затваря се с капачка, но да не е пластмасова и се обръща 5-6 дни.
- След това е готова за консумация.
Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bgТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.