IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 21

Рецептата Dnes: Бърза шарена туршия

Много вкусна

02.11.2025 | 09:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Съставки:

  • зелени домати, нарязани на филийки
  • камби на парченца
  • червени чушки на ивици
  • малки краставички, нарязани на колелца
  • карфиол на розички
  • моркови на колелца 
  • За марината:
  • 100 г мед
  • 100 г захар
  • 100 г сол
  • 100 г олио
  • 500 мл ябълков оцет
  • 7 зърна черен пипер
  • 7 зърна бахар

Приготвяне:

  • В буркан от 3 л се редят зеленчуците, като между тях се ръси от меда, захарта, солта и олиото.
  • Когато бурканът се напълни, се слагат оцетът, пиперът и бахарът.
  • Отгоре на буркана се прави венец от целина и се долива с вода, за да се допълни.
  • Затваря се с капачка, но да не е пластмасова и се обръща 5-6 дни.
  • След това е готова за консумация.

Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зимнина кисело зеле турщия
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem