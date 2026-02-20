Запознайте се с "азиатските Хари и Меган" - принцеса Мако и Кей Комуро

През май 2025 г. принцеса Мако от Япония и съпругът ѝ Кей Комуро посрещнаха първото си дете, но двамата така и избягват да се завърнат в родината си, предпочитайки живота в САЩ.

Ето защо и въпросната кралска двойка на Япония е наричана „азиатските Хари и Меган“, като двамата не са се прибирали у дома вече цели четири години.

Явно за Мако от Япония сключването на брак с любовта на живота ѝ дойде на изключително висока цена. Тя се отказа от кралската си титла, привилегиите си, императорските си бижута и в крайна сметка дори от родината си.

Спорният ѝ брак с Кей Комуро, обикновен човек, чието семейство беше замесено във финансов скандал, я лиши от кралския ѝ статут съгласно японския закон за императорския дом.

Четири години след сватбата им през 2021 г. и заминаването им от Япония, двойката вече има бебе, което императорът и императрицата все още не са срещали лично, тъй като Мако не е стъпвала на японска земя оттогава.

Кралският живот на принцесата е твърдо в миналото. Днес семейство Комуро води тих живот в Ню Йорк, фокусиран върху професионалните им кариери.

Азиатските Хари и Меган обаче живеят в Съединените щати не като знаменитости (в каквито се превърнаха херцозите на Съсекс), а като съвсем обикновени граждани.

