Какво символизира чуването или виждането на кукумявка

Какво означава, ако чуете или видите кукумявка?

Срещата с кукумявка ни напомня народни поверия, според които появата на тази птица е лоша поличба. В различни западни тълкувания кукумявката се свързва с бдителност. Някои вярват, че появата ѝ не е случайна, а носи символично послание. Кукумявката е от семейството на совите и се среща дори в градска среда.

Какво е символното значение на срещата ни с нея?

1. Ако чуете кукумявка вечер или нощем, това често се тълкува като знак за предстоящи промени. Викът на кукумявката през нощта насърчава да обърнете внимание на интуицията си и да се подготвите за важни периоди в живота. Мракът символично представя неизвестното и прехода, който предстои.

2. Когато видите кукумявка през деня, това е рядко явление и може да символизира прозрение. Дневната поява на кукумявката показва яснота и разбиране, че вече можете да „виждате в тъмното“, тоест да разпознавате скрити истини или ситуации, които преди са били незабележими.

3. Ако кукумявката ви наблюдава, това може да бъде напомняне да слушате вътрешния си глас. Кукумявката символизира интуиция и вътрешно познание, защото може да „вижда“ там, където другите не могат, и да покаже какво е важно да забележите.

4. Срещата с кукумявка може да е знак за завършване на един етап и началото на нов. Кукумявката символизира трансформация и промяна, която идва, когато старите навици или ситуации вече не работят за вас.

Източник: Какво означава, ако чуете или видите кукумявка?