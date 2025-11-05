Чарлз ръкоположи Бекъм за рицар

Дейвид Бекъм, един от най-уважаваните футболисти от Великобритания, беше удостоен с рицарско звание от крал Чарлз III на церемония вчера в замъка Уиндзор, съобщи Ройтерс.

50-годишният бивш капитан на националния отбор по футбол на Англия заслужи да правото да носи титлата "Сър“ в кралската резиденция, над 20 години след получаването на отделно рицарско звание за заслугите си към футбола на Острова.

Бекъм, верен поддръжник на кралското семейство, прие званието, облечен в костюм по дизайн на съпругата си Виктория Бекъм, която от години развива своя модна линия и бранд, след като прекрати певческата си кариера в женската поп група "Спайс Гърлс"

Бившият футболист проведе кратка, но приятелска беседа с Чарлз III по време на церемонията, като британският крал се усмихваше през целия разговор.

При тръгването си от двореца Бекъм заяви, че е плакал, когато за пръв път е разбрал, че ще бъде удостоен с титлата в средата на тази година.

"Това е огромен момент за нашето семейство, много е специално“, коментира Бекъм пред репортерите, шегувайки се, че не би имал против децата му да го наричат "Сър татко".

"Много съм горд да получа такава специална титла. Израснал съм в много скромно семейство в източен Лондон, а сега стоя тук в замъка Уиндзор в най-значимата монархия в света“, каза още той, добавяйки, че „няма как нещата да бъдат по-добри“.

Роден в британската столица, Бекъм прави дебюта си в Премиършип за Манчестър Юнайтед през 1995 година, две години след присъединяването си към академията на клуба. Впоследствие той печели шест титли на страната, два трофея от ФА Къп и Шампионската лига, преди да играе за Реал Мадрид, Лос Анджелис Галакси, Милан и Пари Сен Жермен. Оттегля се от футбола през 2013 година със 115 мача за националния отбор на Англия.

Известен с прецизните си изпълнения на свободни удари и брилянтни центрирания, Бекъм е един от най-успешните спортисти в комерсиален план от своето поколение. Работил е с марки като Адидас, Армани, H&M и Пепси, и е посланик на добрата воля на УНИЦЕФ от 2005 година насам. Според списъка на "Сънди Таймс“ от 2025 година за най-заможните хора на Острова, Бекъм и съпругата му имат общо богатство на стойност 500 милиона британски лири.

Бекъм отдавна признава възхищението си към кралското семейство, наричайки се "голям роялист“. През 2022 година той чака на опашка над 12 часа, за да отдаде почит на покойната кралица Елизабет II в Уестминстър, отказвайки предложенията да бъде допуснат без да чака.

"Израснал съм в семейство на роялисти. Ако баба ми и дядо ми бяха живи днес, знам, че щяха да искат да са тук“, заявява той тогава.

Бекъм присъства на сватбата на принц Уилямис Кейт Мидълтън през 2011, както и на сватбата на принц Хари и американската актриса Меган Маркъл през 2018 година. През миналата година бившият футболист стана посланик на Фондацията на Краля, която подкрепя инициативи в сферата на образованието за изграждането на устойчиви и мирни общества.

Извън терена, Бекъм се жени през 1999 година за Виктория Адамс от много популярната тогава дамска поп група "Спайс Гърлс". Той описва семейството си като „най-голямото си постижение“. В момента англиначинът е съсобственик и президент на клуба от футболната лига на САЩ (МЛС) Интер Маями.