Карлос Насар пак ще сменя категория в щангите

Новите категории в щангите, които влязаха в сила от това лято, ще издържат само една година и отново ще бъдат сменени. Това стана ясно от решение на Международната федерация по вдигане на тежести (IWF), която официално обяви категориите за олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

В края на септември МОК се съобрази с желанието на Световната федерация броят на категориите в щангите за олимпиадата да бъде увеличен от 10 (5 мъжки и 5 женски) на 12 (6 мъжки и 6 женски). От олимпийския комитет обаче решиха, че това няма да доведе до по-голям брой тежкоатлети на Олимпиадата, а те ще останат общо 120 – 60 при мъжете и 60 при жените. Така на практика във всяка една категория в ЛА ще има едва по 10 атлети, които ще спорят за медалите.

В крайна сметка международната федерация най-накрая определи олимпийските категории, но заедно с това отново промени всички категории. Те ще останат както и сега по 8 за двата пола, но в част от тях има разминаване спрязмо тези, които влязоха в сила само преди 4 месец. Новите категории ще влязат в сила от 1 август 2026 г. и ще се използват във всички състезания на IWF", се казва в съобщението на международната федерация. Това означава, че предстоящото през април европейско първенство в Грузия все пак ще се състои в настоящите категории. Прозмяната от 1 август 2026 г. се прави, за да минат континенталните първенства догодина с настоящите категории, а олимпийският квалификационен цикъл, който стартира със световното в края на октомври в Китай, вече ще бъде с новите категории.

Кои са олимпийските категории?

Мъже: 65 кг, 75 кг, 85 кг, 95 кг, 110 кг, +110 кг;

Жени: 53 кг, 61 кг, 69 кг, 77 кг, 86 кг, +86 кг.

Категории до 60 и до 70 кг при мъжете ще бъдат неолимпийски, но остават в календара на световните и континентални първенства в щангите.

Как засяга родните щангисти по пътя им към Рио?

Промените засягат пряко най-добрите ни щангисти, които ще се борят за място на олимпийските игри. Така например Карлос Насар ще трябва да смени за трети път категорията си в рамките на последната година. След като през април той стана европейски шампион в категория до 96 кг, а преди месец – световен в категория до 94 кг, от следващото лято той ще трябва да вдига в новата категория до 95 кг. Сериозна става конкуренцията в националния отбор за олимпийските игри и в долните категории. Както в Париж, така и в Лос Анджелис, най-леката категория при мъжете отново няма да е олимпийска, а това значи, че петкратния европейски шампион Ангел Русев ще трябва да качи отново категория, ако иска да се бори за Олимпиадата. При евентуално такова негово решение обаче в категория до 65 кг конкуренция ще му бъдат други двама европейски шампиони – Иван Димов и Габриел Маринов.