ПСС: Мъгливо и студено е в планините

Лоши са условията за туризъм

05.11.2025 | 10:28 ч. 0
БГНЕС

Лоши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е мъгливо, с температури между 2 и 5 градуса. След вчерашните дъждове в планините е кално и хлъзгаво, добавиха от ПСС.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще е облачно, на места с валежи от дъжд, над 2000 метра – от сняг. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.

Тагове:

туризъм ПСС планина
