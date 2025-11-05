Николай Василев пред Dnes.bg: Бюджет 2026 е ултра ляв и популистки провал

Бюджет 2026 е по-лош от маймунски – ултра ляв и популистки провал. Разходи над 47% от БВП, пенсии на 11% от БВП това никога не е било. Това заяви в интервю за Dnes.bg икономистът и бивш вицепремиер Николай Василев, Еспертът е категорично против вдигане на данъци и осигуровки, като смята, че данък "дивидент" е пълна глупост. Василев критикува безотговорността и мързела на управляващите, като смята, че ни водят към катастрофа. В същото време той дава рецепта как страната ни може да излезе от тежкото финансово състояние, към което я водят управляващите. Той е против национализацията на "Лукойл" и препоръчва търсенето на стабилен западен инвеститор.

- Г-н Василев, как бихте определили Бюджет 2026 г. Вие вече веднъж го нарекохте „маймунски“, но сега има пълната картина?

- Нарекох бюджета "маймунски" преди да го видим и това, което виждаме сега е по-зле от най-лошите ми очаквания. Разходите по първоначални сметки са над 47% от БВП, което не е било никога в българския преход. За справка уж лявото правителство на Станишев, в което съм участвал, завърши с 36% от БВП, което е по-близко до нормалното. Това в момента ми прилича на ултра ляв, популистки прахоснически бюджет и нямам вече фантазия за прилагателни и съществителни, с които да наричам това, което правят в момента.

Не съм чул нито един икономист в държавата, тук няма значение от политическите сили, който да харесва това, което се случва, според мен всички са против. Моята съвест е чиста, защото аз най-отдавна съм против тази бюджетна политика, още от 2021 г. и последователно съм голям критик на бюджетите, независимо колко правителства смених. Но такова нещо като това не сме виждали.

- Не компенсират ли рекордните приходи рекордните разходи?

- Нямам проблем с приходите. Против вдигане на данъци и осигуровки съм. Събираемостта не е лоша, добра е. Тя се качва всяка година. Смятам, че не трябваше да се вдигат никакви данъци и осигуровки. Но при разходите, според мен можехме да спестим близо 20 милиарда. Миналата година за тях казвах 15 милиарда.

- А как бихте коментирали, ще рефлектира ли негативно вдигането на данък „дивидент“, това като че ли досега не бе обсъждано?

- От 25 години това нещо не е обсъждано. Не знам защо се прави. Вижте на колко години съм, голяма глупост, чувам, че щяло да бори сивата икономика с вдигането на данък дивидент. Никаква аргументация и логика няма в това, което се прави. Нито ще се съберат много пари. Дори може да се съберат и по-малко, защото много фирми ще кажат тогава няма да плащаме „дивидент“, ще правим нещо друго и това е.

-МФ посочва, че целите на фискалната политика са съобразени от необходимостта на устойчивост и предвидимост. Има ли някаква устойчивост?

- Никакви такива литературни обяснения не могат да оправдаят огромното разочарование, което всички ние имаме от тази бюджетна политика. За мен това е безотговорност, мързел и страх.

- Коментирайте, моля и осигурителната политика в бюджета?

- Никога пенсиите не са били над11% от БВП, смятам ги на първо четене. Пак да кажа при Станишев, което беше ляво правителство и много вдигаше пенсиите, бяха 8% и нещо от БВП. След това първото правителство на Борисов казваше: "Те ги вдигат, аз ги плащам", защото Тройната коалиция вдигна пенсиите рекордно с 21% през 2008 г. и тогава Борисов ги замрази на 8% и нещо, а в момента са на 11% и нещо от БВП. Следващият сега, който дойде след Борисов ще му се наложи да каже "Той ги вдига, пък на мен се налага да ги намалявам". Ужасно е това.

- В полза ли е направен бюджета за държавната администрация? Вижда се също, че ще се влага в здравеопазване, образование, отбрана, сигурност...

- За мен целият публичен сектор отдавна трябваше да бъде намален. Населението намалява бързо, а администрацията по-скоро се увеличава. Няма нужда да е толкова голяма. Расте броят на министерствата, постоянно се създават нови държавни дружества, нови агенции. Администрацията спокойно може да се намали с десетки проценти. И никакъв проблем няма да има обществото с това, има такъв недостиг на работна ръка в частния сектор. Толкова много специалисти могат да си намерят по-добра кариера в частния сектор. За мен бюджетът можеше да бъде на излишък.

- А как можеше да се случи това?

- Първо големи съкращения в държавната администрация. Второ оптимизация в целия публичен сектор. Трето публичната инфраструктура с концепции - това са всички магистрали, ВиК, жп, летища и пристанища и други. Вместо държавата да харчи милиарди, които да потъват от неефективност и от злоупотреби, частният сектор много по-добре може да си свърши работата да инвестира десетки милиарди да построи всички магистрали, ВиК, огромни инвестиции и всичко останало на един мандат. От „100 години“ го казвам и никой нищо не прави. Огромните субсидии за ток трябваше да приключат много отдавна, няма пандемия, държавата няма защо да плаща на частния сектор сметките за ток. Режимът на държавната машина е включен в харчене на макс, трябва някой да завърти ръчката обратно - спестяване на макс. И бюджетът може да излезе на излишък за една година. Обаче ние виждаме всяка година катастрофата е по-голяма от предната. И накрая ще се наложи да се направи хирургическа операция, но колкото по-катастрофално става положението, толкова по-тежка ще е тя. Сега можеше да се направи безболезнено, следващият път ще стане болезнено.

- Тоест да ви разбирам, че финансовата 2026 г. ще е по-лоша от 2025 г., 2027 г. още по-зле...

- За следващата не знам какво да кажа. Преди да видя този бюджет казах, че това което се случва в държавата е маймунско, за следващата година съм си запазил думата свинщина и моят речник не може да продължи по-нататък, защото до тогава ще сме сгромолясали и не мога да ви кажа какви думи ще използвам.

- Ако се разиграе най-лошият сценарии с "Лукойл" как ще се отрази на бюджета?

- Още е рано да говорим за такова нещо. Най-лошият вариант от всичките е да се национализира и държавата да стане собственик. Това категорично не трябва да се допуска. Защото държавата като приватизира, приватизира евтино, а пък като купува, купува по-скъпо, винаги. Цитирам Орешарски, който го бе казал като финансов министър, когато беше. Тоест държавата като приватизира го продаде за 100 милиона, сега казват, че трябва да извади едни милиарди за национализация. Аз съм категорично против. Най-добрият вариант е да има някакъв легитимен, добър, световен западен собственик - световна петролна компания, друга бизнес група западна, която да е легитимна. Вторият най-лош вариант е някаква българска олигархия да го купи, защото ще има големи злоупотреби. Според мен трябва да се върви да има някакъв западен инвеститор, всичко друго е лошо.

- Реален ли е БВП от 3%?

- Нямам там бележки, не е това проблема на бюджета.