Счупиха носа на фелдшер, нападнат от близки на пациент

Задържаният е криминално проявен и осъждан

05.11.2025 | 10:15 ч. 17
Снимка: архив, БГНЕС

Пребиха медик от Спешния център в Криводол. Фелдшерът е с наранявания по главата след нападение от близки на пациент. Нападателят е заловен, а в прокуратурата е образувано бързо производство. Той е криминално проявен и осъждан, посочиха от полицията.

„Отидохме на адреса, прегледах пациента и му обясних, че е с грип. Направих му инжекция и си тръгнахме. След това близките му са позвънили отново и се върнахме на адреса. Казах му да тръгне с нас, щом не се чувства добре. Жена му искаше да се качи в линейката, но й казах, че е забранено. Мъжът не беше толкова зле. В този момент дойде брат му и ме удари два пъти. Счупи ми носа. 20 секунди не знаех къде се намирам”, разказа потърпаевшият Валентин Йотов пред Нова телевизия. Той поясни, че си е извадил медицинско и ще съди нападателя.

Колеги на Валентин споделиха, че вербалната агресия при тях е ежедневна, но неведнъж се е стигало и до физическа саморазправа. Медиците се оплакват и от това, че в града полицейско районно липсва и няма към кого да се обърнат за помощ.

 

фелдшер нападение Криводол
