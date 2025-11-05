Лавина уби седем катерачи в Хималаите

Най-малко седем катерачи, включително петима чужденци и двама непалци, загинаха, след като бяха затрупани от лавина на хималайски връх в североизточен Непал, съобщи експедиционната агенция Seven Summit Treks.

Инцидентът е станал в 09:00 местно време (03:15 GMT) в понеделник близо до базовия лагер на планината Ялунг Ри в област Долаха.

Спасителите са открили две тела и все още издирват останалите пет, за които се смята, че са затрупани от сняг. Осем други са спасени и са в столицата Катманду, където получават лечение за нараняванията си.

Всички тези катерачи са били част от група, тръгнала повече от час преди лавината да падне, каза началникът на областната полиция пред BBC Nepali.

Телата на останалите петима загинали алпинисти „може да са на 3-4,5 метра под снега“, каза Мингма Шерпа, председател на Seven Summit Treks. „Ще отнеме време, за да бъдат открити.“

Сред загиналите са двама италианци, канадец, германец, французин и двама непалци, които са служили като водачи.

Местният заместник-началник на полицията Гян Кумар Махато заяви пред Би Би Си в понеделник, че спасителен хеликоптер е кацнал в района На Гаун в Долаха – на пет часа пеша от базовия лагер Ялунг Ри.

Един от ранените катерачи каза пред „Катманду Поуст“, че многократно са викали за помощ, но без резултат. „Ако спасителните екипи бяха пристигнали навреме, можеха да бъдат спасени повече животи“, каза той пред непалския вестник.

Г-н Махато заяви пред репортери, че спасителните усилия са били затруднени от лошото време и логистичните проблеми, което е затруднило летенето с хеликоптери, нито достигането до мястото пеша.

„Катманду Поуст“ съобщи, че групата се готви да изкачи близкия връх Долма Кханг, който е с височина 6332 м (20 774 фута). Те са планирали да изкачат 5630-метровия връх Ялунг Ри като част от аклиматизационния си график. /БТА