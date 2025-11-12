IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 сутрешни навика за хубав живот

Разтегнете тялото си

12.11.2025
Невинаги става въпрос за събуждане в 4 сутринта, ако това не ви допада. Става въпрос за целенасочено създаване на сутрешни ритуали, които служат на най-висшето ви аз, задавайки мощен тон за целия ден. Кои са те?

Създайте тихо убежище

Преди известията да започнат да бръмчат и изискванията на деня да настояват за внимание, посветете време на тиха медитация. Не става въпрос за изпразване на ума, а по-скоро за наблюдение на мислите ви без осъждане.

Използвайте обикновено приложение за водена медитация или понякога просто се фокусирайте върху дишането си. Тази практика ще ви заземи, ще намали тревожността и ще подобри способността ви да се фокусирате през целия ден.

Захранете тялото си

След събуждане, първото нещо, което можете да направите, е да изпиете голяма чаша вода, ако желаете с изстискан лимон. Това просто действие рехидратира тялото ви след часове сън и стартира метаболизма ви. След това пригответе лека, питателна закуска. Това не е прибързано действие; това е съзнателен акт на зареждане на тялото ви с енергията, от която се нуждае.

Пропускането на закуска или хапването на нещо в движение може да ви направи мудни и склонни към нездравословни закуски по-късно през деня. Сега дайте приоритет на храни, богати на хранителни вещества, които поддържат енергията и умствената яснота.

Източник:  5 сутрешни навика, които променят фигурата (и настроението) ви

