След удар на главата ѝ в скала: Еванджелин Лили има мозъчно увреждане ВИДЕО

Еванджелин Лили даде нова информация за здравето си след неприятния инцидент през май 2025 година. Във видео в Instagram, публикувано в петък, 46-годишната звезда от "Изгубени" ("Lost") сподели, че е получила мозъчни увреждания, след като миналата година пада и удря главата си в скала.

"Присъдата е ясна... наистина имам мозъчни увреждания. Утешително е да знам, че когнитивният ми спад не е просто перименопауза, и същевременно е плашещо да осъзная колко жестока битка ще е да опитам да обърна дефицитите. Благодаря на всички, че винаги питате, че винаги ви пука и за постоянните ви молитви", написа тя в описанието към видеото.

В самото видео актрисата казва, че "влиза в тази нова година, Годината на коня, с лоши новини за сътресението", и се обръща към феновете, които продължават да ѝ пишат и да искат актуална информация за състоянието ѝ.

"Резултатите от скенерите излязоха и почти всяка зона в мозъка ми функционира с понижена способност. Така че да, имам мозъчни увреждания, а може да има и други фактори", обяснява тя.

Лили добавя, че задачата ѝ оттук нататък е да се фокусира върху възстановяването си: тя и лекарите ѝ "трябва да стигнат до дъното" на проблема, а на нея ѝ предстои "тежката работа да го поправи". И въпреки че не крие, че пътят ще е дълъг, актрисата намира и светлата страна. Признава, че заради травмата е имала по-спокоен финал на годината, отколкото иначе би имала.

"Когнитивният ми спад, откакто си разбих лицето, ми помогна да забавя темпото и ми донесе по-спокоен завършек на 2025-а. Мисля, че това беше най-спокойната, най-отпочинала коледна ваканция, която съм имала, може би откакто имам деца - тоест преди 14 години. Така че това е хубавото", казва тя.

След това Лили благодари на хората, които се интересуват от състоянието ѝ, и завършва с признанието колко "невероятно благодарна и благословена" се чувства, че може "да изживее още един ден и още една година на тази красива, жива планета".

В коментарите подкрепа и добри пожелания ѝ изпрати и Мишел Пфайфър, с която Лили игра в "Ант-Мен и Осата: Квантомания" ("Ant-Man and the Wasp: Quantumania").

"Ти си воин. Нищо - дори и това - няма да те победи, приятелко", написа Пфайфър.

Лили за първи път проговори за травмата през май 2025 г., когато публикува в снимка на кървавото си лице и написа: "Припаднах на плажа. И паднах с лице напред в една скала."

По-късно качи още снимки в Instagram, на които се виждаха окървавен нос, наранявания по брадичката и подута устна.

В публикацията тя разказа, че първоначално лекарите са били по-загрижени да разберат защо е припаднала, отколкото да лекуват нараняванията ѝ. Лили разкри, че има "отсъствия" и "припадъци" още от детството, но въпреки множеството епизоди на загуба на съзнание лекарите така и не са успели да ѝ кажат защо се случва.

"Партньорът ми казва, че когато припадам, изглеждам сякаш умирам. Той много се плаши. Очите ми се завъртат назад и животът сякаш напуска тялото ми. Той постоянно проверява носа и устата ми дали дишам. Този път не беше изключение. Не беше с мен на плажа, но на път за болницата припаднах отново", написа тя.