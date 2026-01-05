БНБ пуска монети в левове за колекционерски цели

Монети в левове за колекционерски цели могат да бъдат купени на касите на БНБ в град София.

Рекламации могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени.

Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.