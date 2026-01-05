БНБ пуска монети в левове за колекционерски цели

Монети в левове за колекционерски цели могат да бъдат купени на касите на БНБ в град София.
Рекламации могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени.
Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.