БНБ пуска монети в левове за колекционерски цели

Рекламации могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им

05.01.2026 | 19:14 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Монети в левове за колекционерски цели могат да бъдат купени на касите на БНБ в град София.

Рекламации могат да бъдат извършвани на каса непосредствено при продажбата им. Монетите следва да се съхраняват при подходящи за съответните метали условия и без да се отваря защитната капсула, в която са поставени.

Българската народна банка не носи отговорност за дефекти на монетите, възникнали по време на съхранението им след тяхното закупуване.

БНБ лев колекция
