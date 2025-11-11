7 знака, че сте изтощени

Независимо дали става въпрос за проверка на служебни имейли у дома, домашни задължения вечер или просто преглеждане на социални мрежи преди лягане, тези дейности (и много други) ни отнемат така необходимото време за почивка. Ако постоянно търсите кофеинови напитки, които да ви държат будни, или се прозявате през целия ден, вече знаете, че сте уморени. Но какво да кажем за другите сигнали, които тялото ви изпраща?

Вижте кои са знаците, с които тялото ви се опитва да ви каже, че имате нужда от повече почивка:

Винаги сте гладни

Ако сте лишени от сън и почивка, един от сигналите, които тялото ви изпраща, е чувството на глад. Когато не спите достатъчно, мозъкът ви търси енергия от храната, тъй като не може да получи необходимата енергия от съня. Грелинът, известен като хормон на глада, се произвежда повече, когато сте недоспали. Когато в тялото ви има твърде много грелин, жадувате за храни с високо съдържание на мазнини и захар.

Наддавате тегло

С повишения апетит идва и увеличена консумация на храна, което води до наддаване на тегло. Когато сте уморени, е по-малко вероятно да следите с какво се храните.

Вместо това търсите храна, която ви помага да се чувствате по-будни. Когато има промени в хормоните на глада и ситостта (грелин и лептин) поради лишаване от сън и почивка, жадувате за сладкиши и пържени храни, за да ви заредят с енергия през деня.

