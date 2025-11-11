IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 129

7 знака, че сте изтощени

Имате проблеми с кожата

11.11.2025 | 20:20 ч. 3
Снимка: istock

Снимка: istock

Независимо дали става въпрос за проверка на служебни имейли у дома, домашни задължения вечер или просто преглеждане на социални мрежи преди лягане, тези дейности (и много други) ни отнемат така необходимото време за почивка. Ако постоянно търсите кофеинови напитки, които да ви държат будни, или се прозявате през целия ден, вече знаете, че сте уморени. Но какво да кажем за другите сигнали, които тялото ви изпраща?

Вижте кои са знаците, с които тялото ви се опитва да ви каже, че имате нужда от повече почивка:

Винаги сте гладни

Ако сте лишени от сън и почивка, един от сигналите, които тялото ви изпраща, е чувството на глад. Когато не спите достатъчно, мозъкът ви търси енергия от храната, тъй като не може да получи необходимата енергия от съня. Грелинът, известен като хормон на глада, се произвежда повече, когато сте недоспали. Когато в тялото ви има твърде много грелин, жадувате за храни с високо съдържание на мазнини и захар.

Наддавате тегло

С повишения апетит идва и увеличена консумация на храна, което води до наддаване на тегло. Когато сте уморени, е по-малко вероятно да следите с какво се храните.

Вместо това търсите храна, която ви помага да се чувствате по-будни. Когато има промени в хормоните на глада и ситостта (грелин и лептин) поради лишаване от сън и почивка, жадувате за сладкиши и пържени храни, за да ви заредят с енергия през деня.

Източник: 7 ясни знака, че тялото ви е изтощено

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

умора глад кожа
Новини
Виж всички новини
Здраве
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem