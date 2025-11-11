Принц Джордж застана до Кейт Мидълтън за важен кралски дебют

Принц Джордж уверено върви по стъпките на баща си.

Най-големият син на принц Уилям и Кейт Мидълтън направи изненадваща кралска поява през уикенда, придружавайки майка си на събитието на Кралския британски легион в памет на загиналите във войните, проведено в кралската зала „Албърт Хол“ в Лондон.

Тъй като Уилям не успя да се завърне навреме от едноседмичното си пътуване до Бразилия за церемонията Earthshot, 12-годишният Джордж се присъедини към Кейт, крал Чарлз, кралица Камила и други членове на кралското семейство на 8 ноември за специален концерт. Това бе и първа поява на най-големия син на Кейт и Уилям на Деня на възпоменанието.

Годишните церемонии почитат загиналите войници от Обединеното кралство и Британската общност, като кулминацията им е Денят на възпоменанието на 11 ноември, когато се чества годишнината от края на Първата световна война. Джордж присъства на подобно събитие през май, срещайки се с ветерани на по чаша чай в Бъкингамския дворец. Срещата бе организирана от крал Чарлз в чест на войниците от Втората световна война.

Принц Уилям липсваше от концерта на 8 ноември, тъй като пътуваше към дома от Белем – където възможностите за полети са ограничени – и успя да се върне навреме за Неделята на възпоменанието на 9 ноември.

Източник: Tialoto.bg