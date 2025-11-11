Средният осигурителен доход за септември е 1882,97 лева

Размерът на средния осигурителен доход за страната за септември 2025 г. е 1882,97 лв., съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 октомври 2024 г. до 30 септември 2025 г. е 1798,95 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец октомври 2025 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, казаха от НОИ.

Средният осигурителен доход в страната за август беше 1858,85 лева.