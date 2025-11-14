Леонардо ди Каприо на 51: Отпразнува рождения си ден с любимата Витория Черети

Леонардо ди Каприо отпразнува още една обиколка около Слънцето с помощта на любимата си Витория Черети.

Носителят на „Оскар“ навърши 51 години с пищно парти, на което присъстваше и 27-годишната му приятелка, с която са заедно от 2023 година. Поглед към звездното празненство беше публикуван от Франческа Скорсезе – дъщерята на Мартин Скорсезе – в социалните мрежи.

Във видеото, споделено в Instagram Story на Франческа на 11 ноември, се вижда Лео, заобиколен от приятелите си, докато Витория му поднася торта със свещи. Цялата зала пее „Честит рожден ден“, докато някой свири песента на пиано на заден фон. Лео се обръща към всички и им благодари, че са до него в този специален момент, след което целува ръцете си и ги изпъва в благодарствен знак.

Малко по-късно Франческа сподели още малко от празненството, на което е присъствал и водещият Джими Фалън, който е изпял My Way на Франк Синатра. 25-годишната инфлуенсърка, която Мартин споделя с Хелън Морис, нарича изпълнението на водещия „наистина невероятно“, докато цялата зала му ръкопляска, включително и Лео, който се вижда как снима момента с телефона си.

