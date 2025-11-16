Фрида от ABBA, 80-годишната принцеса

Никога не съм преследвала слава или пари – всичко това дойде като резултат от музиката, в която вярвах, каза неотдавна брюнетката от ABBA Фрида в интервю за норвежка телевизия.

Позната на поколения фенове с галеното име Фрида, Ани-Фрид Люнгста, която днес става на 80 години, си извоюва трайно място в историята на поп музиката като четвъртинка от легендарната шведска супергрупа ABBA. С богатия си мецосопранов глас и емоционално сценично присъствие тя помогна за оформянето на звученето на групата, превърнала се в една от най-продаваните в историята. Но животът ѝ далеч надхвърля света на „Евровизия“, блестящите костюми и платинените плочи – той включва глави, свързани с кралски особи, филантропия и трайно културно влияние.

Към юли 2025 г. състоянието на Ани-Фрид се оценява от сп. "Форбс" на около 300 млн. долара - тя и Бени Андершон са двамата най-заможни от ABBA днес. Това богатство я нарежда сред най-успешните скандинавски артисти и произтича не само от годините ѝ в ABBA, но и от десетилетия разумни инвестиции, солови успехи и един необичаен житейски път, малко напомнящ типичната съдба на поп звезда.

Животът на Фрида отразява буквално историята за грозното пате, превърнало се в лебед. Да се каже, че е имала трудно детство, ще бъде слабо описание за живота ѝ в ранните години. Тя е едно от хилядите деца, родени в Скандинавия след Втората световна война от връзки между норвежки жени и германски войници. Тези деца, наричани Tyskerbarnas или „германските деца“, резултат от нацистки план за „обогатяване“ на арийския генофонд.

Ани-Фрид е родена на 15 ноември 1945 г. в Норвегия от връзката на местната девойка Сюни Люнгста и нацисткия сержант Алфред Хасе. След войната майка ѝ и баба ѝ са обявени за предателки и прогонени от родното си село Баланген в Северна Норвегия. Трите бягат в Швеция, но малко след пристигането майката на Фрида умира от бъбречна недостатъчност. Бъдещата звезда остава сираче още преди да навърши две години и е отгледана от баба си.

Тридесет години по-късно тя среща биологичния си баща, който се оказва пенсиониран сладкар. Това се случва със съдействието на германското тийнейджърско списание Bravo и с помощта на тогавашния й съпруг Бени Андершон. Срещата е емоционална, но и болезнена, а Фрида по-късно признава, че не може да изгради истинска близост с човек, който не е бил част от живота ѝ. Според приятели това закъсняло събиране отключва период на дълбока депресия у Ани-Фрид.

Музиката става нейното спасение през младостта й в Швеция. Тя започва да пее в църковен хор и в местни танцови групи и джаз клубове, а на 13 години сформира първата си група — Evald Ek’s Orchestra. Големият ѝ пробив идва през 1967 г., когато печели националния конкурс „Нови лица“ с изпълнението En Ledig Dag („Почивен ден“) и получава първия си договор за запис.

През 1969 г. се запознава с Бени Андершон, а чрез него – и с Бьорн Улвеус и Агнета Фелтскуг. През 1972 г. четиримата сформират ABBA. След победата на „Евровизия“ през 1974 г. с Waterloo групата се изстрелва на върха на славата и се превръща в световен феномен.

Финансовата дискретност на Ани-Фрид в днешно време отразява нейния внимателно подбран и премерен начин на живот. Основното ѝ жилище е имение в алпийски стил, разположено в Цермат, Швейцария – в самото подножие на планинските върхове – и оценявано на около 15 милиона долара. Имотът, описван като екологично устойчив и изключително уединен, разполага с геотермално отопление, интериор, изпълнен с произведения на изкуството, както и панорамни гледки към Алпите.

Тя притежава и лятна резиденция в областта Йостергйотланд, Швеция, струваща приблизително 2,5 милиона долара. Този дом служи едновременно като спокойно убежище и като почит към културните ѝ корени.

Що се отнася до автомобилите, Фрида предпочита „тихия“ лукс. По информация от медии тя притежава Mercedes-Benz EQS на стойност около 125 000 долара, а неведнъж е забелязвана да се качва на частен самолет Bombardier – най-вероятно нает, а не лично притежание. Нейната винтидж яхта Riva от махагон, закупена в края на 90-те години за 700 000 долара, продължава да бъде акостирана край Женевското езеро. Богатството ѝ се управлява чрез дискретно структуриран портфейл от инвестиции в изкуство, фондове за устойчиво развитие и частни тръстове, отбелязва сайтът Finance Monthly.

В личен план животът ѝ е белязан както от любов, така и от трагедии. Омъжва се за първи път през 1964 г. - едва на 19 години, за търговеца и колега музикант Рагнар Фридрикшон, от когото има и единствените си две деца - дъщеря и син. След развода си с него се събира с Бени Андершон от ABBA – двамата се женят през 1978 г., но се разделят през 1980 г. и се развеждат година по-късно. Остават много добри приятели до ден днешен. Според някои източници, песента The Winner Takes It All е силно повлияна от семейните раздели в ABBA - тази на Ани-Фрид и Бени и на Агнета и Бьорн, през 1980 г.

По-късно Фрида намира любов с Хайнрих Руцо принц Ройс фон Плауен – роден в Швейцария ландшафтен архитект и благородник от старинния род Ройс. През 1992 г. двамата се женят, а Фрида става принцеса Ани-Фрид Ройс фон Плауен, като двойката заживява в семейния замък във Фрибур, Швейцария. Благодарение на този брак тя се сближава и с шведското кралско семейство, особено с кралица Силвия.

Животът ѝ обаче е белязан от тежки загуби: през 1998 г. дъщеря ѝ Ан Лизелоте загива в катастрофа в САЩ; година по-късно от лимфома умира и съпругът ѝ Хайнрих. През 2023 г. на 34 години си отива от рак и единственият ѝ внук, син на загиналата й по-рано дъщеря.

От 2007 г. Фрида е във връзка с британския аристократ Хенри Смит, пети виконт Хамбълдън, като двамата живеят в Женолие, Швейцария. Смит е сред наследниците на известната британска компания за разпространение на печатни издания W. H. Smith.

След разпадането на ABBA през 1982 г. Фрида започва успешна солова кариера. Първият ѝ солов албум след групата – Something's Going On (1982), продуциран от Фил Колинс, се превръща в международен хит благодарение на сингъла I Know There's Something Going On. Следва албумът Shine (1984), а през 1996 г. – завръщането ѝ с шведския Djupa Andetag („Дълбоки въздишки“).

Въпреки че рядко записва, тя е участвала в редица музикални проекти, сред които един на Джон Лорд от Deep Purple - The Sun Will Shine Again („Отново ще грейне слънце“). Последният ѝ запис е испанска версия на хита на ABBA Andante, Andante с Артуро Сандовал, включена в албума му Ultimate Duets от 2018 г.

Днес Ани-Фрид е вегетарианка и феминистка, отдадена на благотворителни каузи. През юни 2025 г. тя направи рядко публично появяване на откриването на Шведската музикална зала на славата в Стокхолм, където представи нова изложба, посветена на ABBA. По-късно за нея писа в. Svenska Dagbladet заради участието й в екологична инициатива на WWF за защита на скандинавските гори. Фрида бе избрана наскоро и за почетен председател на новосъздадената фондация Scandinavian Music Legacy („Скандинавско музикално наследство“), която подкрепя млади артисти.