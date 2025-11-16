Папата вече има тениска на Ню Йорк Никс с номер 14

Папа Лъв XIV заяви пред група холивудски актьори и режисьори по време на аудиенция във Ватикана в събота, че кината се борят за оцеляване и че трябва да се направи повече, за да бъдат защитени и да се съхрани споделеното преживяване от гледането на филми, съобщава Ройтерс.

Сред присъстващите на аудиенцията бяха звездите от големия екран Кейт Бланшет, Моника Белучи, Крис Пайн и режисьорът, носител на „Оскар“, Спайк Лий. Лъв XIV, първият папа от САЩ, заяви, че киното е жизненоважна „работилница на надеждата“ в период на глобална несигурност и цифрово претоварване.

„Кината преживяват тревожен спад, като много от тях затварят“, каза той. „Немалко хора казват, че изкуството на киното и кинематографичното преживяване са в опасност. Призовавам институциите да не се отказват, а да си сътрудничат в утвърждаването на социалната и културната стойност на тази дейност.“

Приходите от билетите в много страни остават значително под нивата, регистрирани преди пандемията от КОВИД-19, като мултиплексите в САЩ и Канада преживяват най-лошото си лято от 1981 г. насам, с изключение на периода на пандемията.

Папата добави, че киното, което тази година отбелязва 130-годишнината си, е преминало от игра на светлина и сянка към форма, способна да разкрие най-дълбоките въпроси на човечеството. „Киното не е просто движещи се картини; то дава надежда“, каза той и добави, че влизането в киносалона е „като преминаване на праг“, където въображението се разширява и дори болката може да намери ново значение.

Културата, оформена от постоянни цифрови стимули, рискува да сведе историите до това, което алгоритмите предсказват, че ще постигне успех, каза той. „Логиката на алгоритмите има тенденция да повтаря това, което работи, но изкуството разкрива това, което е възможно“, каза той, призовавайки режисьорите да защитават „бавността, тишината и различността“, когато те служат на историята.

Папата също така насърчи артистите да се изправят честно срещу насилието, войната, бедността и самотата, като каза, че доброто кино „не експлоатира болката, а я признава и изследва“. Той похвали не само режисьорите и актьорите, но и огромния брой хора зад кулисите, чието майсторство прави филмите възможни, наричайки кинопроизводството „колективно начинание, в което никой не е самодостатъчен“.

След речта всички холивудски звезди се срещнаха с папата един по един, като много от тях му поднесоха подаръци, включително Спайк Лий, който му подари баскетболна фланелка на New York Knicks с надпис „Папа Лъв 14“. /БТА