Талисмани за пари и успех през 2026 според фъншуй

Мисълта за настъпването на нова година винаги събужда смесица от емоции. Радваме се, имаме очаквания, но и страхове. Затова винаги си купуваме по някой нов талисман, който да носим под формата на аксесоар или да декорираме в дома си.

Вижте 6 талисмана за пари и успех през новата 2026 според фъншуй.

1. Смеещ се Буда – Облекчение от стрес и препятствия

Смеещият се Буда е добре познат символ на радост, смях и емоционално облекчение. Той се използва често в домове, където нерядко възникват напрежение или спорове, тъй като се смята, че подобрява настроението и подпомага по-добрата комуникация.

Поставете фигурка на Смеещия се Буда в хола си или близо до входа на дома ви, за да създадете положителна атмосфера и да поканите щастието.

2. Wu Lou/У Лоу – Защита от болести и умора

Работата, динамичният начин на живот, водят до натрупването на стрес. Той от своя страна може да изтощи здравето ни. Wu Lou е традиционен амулет, известен с това, че подпомага възстановяването и предотвратява изтощението. Поставете го на бюрото си в офиса или близо до леглото си, ако често работите до късно.

