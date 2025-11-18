IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 108

Талисмани за пари и успех през 2026 според фъншуй

Декорирайте ги в дома или офиса

18.11.2025 | 17:45 ч. 0
Снимка: istock

Снимка: istock

Мисълта за настъпването на нова година винаги събужда смесица от емоции. Радваме се, имаме очаквания, но и страхове. Затова винаги си купуваме по някой нов талисман, който да носим под формата на аксесоар или да декорираме в дома си. 

Вижте 6 талисмана за пари и успех  през новата 2026 според фъншуй.

1. Смеещ се Буда – Облекчение от стрес и препятствия

Смеещият се Буда е добре познат символ на радост, смях и емоционално облекчение. Той се използва често в домове, където нерядко възникват напрежение или спорове, тъй като се смята, че подобрява настроението и подпомага по-добрата комуникация.

Поставете фигурка на Смеещия се Буда в хола си или близо до входа на дома ви, за да създадете положителна атмосфера и да поканите щастието.

2. Wu Lou/У Лоу – Защита от болести и умора

Работата, динамичният начин на живот, водят до натрупването на стрес. Той от своя страна може да изтощи здравето ни. Wu Lou е традиционен амулет, известен с това, че подпомага възстановяването и предотвратява изтощението. Поставете го на бюрото си в офиса или близо до леглото си, ако често работите до късно. 

Източник:  6 талисмана за пари и успех през новата 2026 според фъншуй

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

2026 късмет фъншуй
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem