9 психологически трика, които ще накарат хората веднага да ви харесат

Всички знаем, че създаването на смислени връзки не се случва както в приказките или филмите. В реалния свят са необходими истински усилия. Но ето добрата новина: развиването на истинска харизма и помагането на хората да са по-топли към вас са умения, които можете да научите, и е изключително възнаграждаващо.

Искате да намерите връзка, но чувствате, че пропускате нещо, сякаш играете социална игра, в която не знаете правилата? Искате ли да знаете какво можете да направите, за да станете по-естествено харесвани? Това са истински, подкрепени от изследвания стратегии, които могат да ви помогнат да създадете връзките, романтични или други, които търсите.

Ето 9 психологически подкрепени трика, които ще накарат хората незабавно да ви симпатизират:

1. Бъдете истинското си аз

Представяйте се като един и същ човек онлайн и офлайн. Хората са приятно изненадани да срещнат човек, който се представя автентично. Доверието е необходимо и започва с това да бъдете честни за повърхностни неща (т. е. ръст, външен вид, възраст, интереси).

Международното списание за екологични изследвания и обществено здраве подкрепя идеята да общувате открито за това кой сте, вашите вярвания и вашите възгледи за живота и любовта, така че вашите събеседници или обектът на интереса ви да ви опознаят по-бързо какви сте наистина. Нека направят честен избор дали истинското ви аз е правилно за тях.

2. Дръжте се уважително

Отнасяйте се с хората с уважение, както показва изследване на катедрата по психология в Калифорнийския университет, „Дейвис“. Това означава да се срещате отговорно. Грижете се за външния си вид и хигиената си. Бъдете човек на думата си. Бъдете добре възпитани, учтиви и уважителни в думите, поведението и действията си.

Отделете време, за да научите кой е другият човек, с когото сте на среща, какво представлява, и споделете кой сте вие. Оставете нещата да се развиват така, както е предназначено, вместо да се опитвате да ускорявате връзката.

3. Имайте почтеност

Бъдете честни. Ако в края на срещата не искате да виждате този човек отново, не казвайте: „Ще ти се обадя и нека го направим отново.“ Проучване на почтеността от Института „Готман“ обяснява как празните думи и празните обещания създават фалшива надежда и в крайна сметка са по-нараняващи. В тази ситуация, милата честност е най-добра.

Кажете нещо от рода на: „Благодаря ти, че се запознахме. Приятно ми беше да разговаряме, въпреки че не почувствах романтична връзка. Пожелавам ти всичко най-добро в живота и любовта.“

Източник: Tialoto.bg