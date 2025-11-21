Мел Си открила любовта в приложение за запознанства

Мел Си призна, че е намерила любовта в приложение за запознанства. 51-годишната певица от Spice Girls има връзка с австралийския модел и актьор Крис Дингуол от лятото на 2024 г.

Сега тя разкри, че двамата са се срещнали чрез приложението за запознанства за знаменитости - Raya. Изпълнителката смятала, че е приключила с любовните връзки, но в една пиянска нощ с приятелки - те я убедили да търси любовта онлайн.

"Никой не знае това, но ние всъщност се запознахме в Raya... Да, може да проработи, хора!... Преди бях във връзка и знаете, понякога, когато стигнете до края на връзка, първоначално сте така: "Никога не искам да срещам някого отново и това е. Само аз и моето момиче сме, и това е. Ние срещу света сме". Но после стигаш до този момент и обикновено е на пиянска нощ навън с приятелки, и е така: "Ти трябва да се завърнеш там! Ти трябва да започнеш да ходиш по срещи!". Така че - тогава беше направен профила в Raya", разказа звездата в подкаста "Life Uncut".

Какво още разказа тя четете в teenproblem.net