Джо Джонас с ново гадже?

Появиха се слухове, че Джо Джонас има ново гадже. Става дума за Татяна Габриела. Тя е модел от Пуерто Рико. Скоро излезе новия коледен филм с участието на Jonas Brothers - "A Very Jonas Christmas Movie".

Докато промотират филма, Джо беше забелязан на разходка с Габриела в Ню Йорк. Вижда се как той ѝ показва нещо на телефона ѝ.

Знае се, че Татяна е малко под 30 г. и се е снимала в клип на Бед Бъни.

Слуховете, че тя и Джонас са двойка, се появиха още септември. Тогава двамата са били забелязани да пият кафе в Ел Ей.

