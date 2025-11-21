IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джо Джонас с ново гадже?

Май заби моделка

21.11.2025 | 00:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Появиха се слухове, че Джо Джонас има ново гадже. Става дума за Татяна Габриела. Тя е модел от Пуерто Рико. Скоро излезе новия коледен филм с участието на Jonas Brothers - "A Very Jonas Christmas Movie".

Докато промотират филма, Джо беше забелязан на разходка с Габриела в Ню Йорк. Вижда се как той ѝ показва нещо на телефона ѝ.
Знае се, че Татяна е малко под 30 г. и се е снимала в клип на Бед Бъни.

Слуховете, че тя и Джонас са двойка, се появиха още септември. Тогава двамата са били забелязани да пият кафе в Ел Ей.

звезди Джо Джонас нова връзка Татяна Габриела
