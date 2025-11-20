Как 74-годишната Джейн Сиймур отново вярва в любовта след 4 провалени брака

Джейн Сиймур говори за чувството да намериш отново любовта на по-късен етап от живота си

Актрисата, която е била омъжена и разведена четири пъти, има връзка с музиканта и лекар от спешното отделение Джон Замбети в продължение на две години

Сиймур казва, че двамата са се срещнали точно в правилния момент

Джейн Сиймур се чувства „невероятно благословена“ от факта, че е намерила отново любовта в 70-те си години.

74-годишната актриса излиза с музиканта и лекар от спешното отделение Джон Замбети от повече от две години. В скорошно интервю със списание Hello! тя казва, че никога не е мислила, че отново ще намери отдадена, любяща, здрава и пълноценна връзка, особено на по-късен етап от живота си.

„Но съм невероятно благословена, че го направих. 70 е новото 50“, добави Сиймур.

Източник: Tialoto.bg