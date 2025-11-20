IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как 74-годишната Джейн Сиймур отново вярва в любовта след 4 провалени брака

Актрисата се намира в пълноценна и любяща връзка

20.11.2025 | 23:50 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

  • Джейн Сиймур говори за чувството да намериш отново любовта на по-късен етап от живота си
  • Актрисата, която е била омъжена и разведена четири пъти, има връзка с музиканта и лекар от спешното отделение Джон Замбети в продължение на две години
  • Сиймур казва, че двамата са се срещнали точно в правилния момент

Джейн Сиймур се чувства „невероятно благословена“ от факта, че е намерила отново любовта в 70-те си години. 

74-годишната актриса излиза с музиканта и лекар от спешното отделение Джон Замбети от повече от две години. В скорошно интервю със списание Hello! тя казва, че никога не е мислила, че отново ще намери отдадена, любяща, здрава и пълноценна връзка, особено на по-късен етап от живота си. 

„Но съм невероятно благословена, че го направих. 70 е новото 50“, добави Сиймур. 

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Джейн Сиймур
