Таро прогноза за 24 - 30 ноември

Празнуваме успехите

24.11.2025 | 17:45 ч. 3
Снимка: istock

Таро картите за новата седмица са Крал пентакли и Слънцето.

Първата таро карта е Крал пентакли. 

Тази карта представлява материално богатство, финансово изобилие и успех. Кралят пентакли използва амбицията и увереността си, за да създава богатство за себе си и другите, и генерира самочувствието си от това, което е натрупал и може да сподели с другите. 

Когато Кралят пентакли се появи в четене на таро карти показва, че вие сте уверени и успешни в привличането и управлението на богатство. Не само идентифицирате възможности за растеж и успех, но и разчитате на самодисциплината и контрола си, за да управлявате това, което печелите. Тази карта разкрива, че е възможно да превърнете визията си в нещо осезаемо, практично и често много доходоносно. 

Кралят на пентаклите често показва окончателното изпълнение на творческа задача, бизнес начинание или инвестиция. Чрез усърдие, отговорност и внимание към детайлите сте постигнали големи неща. Продължете по този път, вместо да опитвате нови начини за правене на нещата. Не е нужно да поемате повече рискове.

Тагове:

таро таро карти таро четене
