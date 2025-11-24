IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Младите медици протестират, планират шествие до Орлов мост

Шествието е под надслов "Няма да ни излъжете!"

24.11.2025 | 19:00 ч. Обновена: 24.11.2025 | 19:03 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

Младите лекари и специализанти излязоха на протест под надслов “Няма да ни изЛЪЖЕте!“. Демонстрацията се проведе пред Министерството на здравеопазването.

Младите кадри настояват за ясно разпределение на заложените пари в проектобюджета на Националната здравно осигурителна каса, устойчиво развитие и достойно заплащане 

Медиците твърдят, че нищо за това, за което са се договорили с политиците, не е заложено в проектобюджета на държавата за следващата година, съобщава БНР.

В 19:15 ч. от МЗ ще има шествие до Орлов мост, където младите медици предвиждат да бъде затворено движението на пътни превозни средства.

Междувременно управляващото мнозинство потвърди предложението си минималните заплати на лекари и медицински сестри в болниците да бъдат с фиксирани стойности, а не да са процент от средната работна заплата.

В законопроект за допълнение на закона за бюджета на Здравната каса депутати от трите управляващи партии предлагат началната заплата за лекар без специалност да бъде 1860 евро, а за медицинските специалисти - 1550 евро.

Свързани статии

До 230 милиона евро от целевите средства от централния бюджет ще бъдат осигурени за възнагражденията на персонала в държавни и общински болници, като разпределянето им ще се случи по правила, утвърдени от Надзорния съвет на Здравната каса.   

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протест млади лекари Министерство на здравеопаването бюджет Орлов мост шествие
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem