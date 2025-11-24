Младите медици протестират, планират шествие до Орлов мост

Младите лекари и специализанти излязоха на протест под надслов “Няма да ни изЛЪЖЕте!“. Демонстрацията се проведе пред Министерството на здравеопазването.

Младите кадри настояват за ясно разпределение на заложените пари в проектобюджета на Националната здравно осигурителна каса, устойчиво развитие и достойно заплащане

Медиците твърдят, че нищо за това, за което са се договорили с политиците, не е заложено в проектобюджета на държавата за следващата година, съобщава БНР.

В 19:15 ч. от МЗ ще има шествие до Орлов мост, където младите медици предвиждат да бъде затворено движението на пътни превозни средства.

Междувременно управляващото мнозинство потвърди предложението си минималните заплати на лекари и медицински сестри в болниците да бъдат с фиксирани стойности, а не да са процент от средната работна заплата.

В законопроект за допълнение на закона за бюджета на Здравната каса депутати от трите управляващи партии предлагат началната заплата за лекар без специалност да бъде 1860 евро, а за медицинските специалисти - 1550 евро.

До 230 милиона евро от целевите средства от централния бюджет ще бъдат осигурени за възнагражденията на персонала в държавни и общински болници, като разпределянето им ще се случи по правила, утвърдени от Надзорния съвет на Здравната каса.