IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 13

Брижит Бардо отново влезе в болница

Звездата е постъпила в частната клиника „Сен Жан“ в Тулон

25.11.2025 | 07:52 ч. 5
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Легендарната френска актриса Брижит Бардо отново е хоспитализирана, след като вече претърпя операция през октомври тази година.

Според Nice-Matin, 91-годишната френска филмова звезда отново е постъпила в частната клиника „Сен Жан“ в Тулон, където наскоро получи лечение. Тогава Брижит бе оперирана и премина рехабилитация. 

Точната диагноза на актрисата не е разкрита. Известно е само, че се бори с тежко заболяване и е под строго медицинско наблюдение. Нито Бардо, нито блицките й, са коментирали състоянието й. 

Наскоро актрисата наруши мълчанието си. Популярен френски блогър разпространи слухове за предполагаемата смърт на актрисата, отбелязвайки, че погребението ѝ вече се подготвя. След това на официалната страница на 91-годишната Брижит се появи емоционално съобщение, опровергаващо всички спекулации:

„Не знам кой глупак разпространи фалшивата новина за смъртта ми, но знайте, че съм добре и нямам намерение да напускам този живот. Нека тези, които имат уши, чуят“. /NOVA

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бардо болница постъпи лечение
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem