Брижит Бардо отново влезе в болница

Легендарната френска актриса Брижит Бардо отново е хоспитализирана, след като вече претърпя операция през октомври тази година.

Според Nice-Matin, 91-годишната френска филмова звезда отново е постъпила в частната клиника „Сен Жан“ в Тулон, където наскоро получи лечение. Тогава Брижит бе оперирана и премина рехабилитация.

Точната диагноза на актрисата не е разкрита. Известно е само, че се бори с тежко заболяване и е под строго медицинско наблюдение. Нито Бардо, нито блицките й, са коментирали състоянието й.

Наскоро актрисата наруши мълчанието си. Популярен френски блогър разпространи слухове за предполагаемата смърт на актрисата, отбелязвайки, че погребението ѝ вече се подготвя. След това на официалната страница на 91-годишната Брижит се появи емоционално съобщение, опровергаващо всички спекулации:

„Не знам кой глупак разпространи фалшивата новина за смъртта ми, но знайте, че съм добре и нямам намерение да напускам този живот. Нека тези, които имат уши, чуят“. /NOVA