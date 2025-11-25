IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 36

3 бързи протеинови рецепти с пилешко

Много вкусни

25.11.2025 | 10:58 ч. 1
Снимка: istock

Снимка: istock

Пилешките гърди (или постно месо) е предпочитан източник на протеини. Те съдържат голямо количество протеини, които подпомагат възстановяването на мускулите, помагат да се почувствате сити и стабилизират кръвната захар. Пилешкото е относително нискокалорично в сравнение с по-мазни меса, особено когато е без кожа и е минимално обработено. Приготвя се бързо, особено когато е нарязано на тънки парчета или на кубчета, което го прави идеално за натоварените вечери през седмицата. Списъкът с рецепти включва бързи и лесни „20-минутни пилешки рецепти“. 

Пилешкото месо е много гъвкаво – съчетава се със зеленчуци, пълнозърнести храни, салати, запържени ястия – така че можете да редувате вкусовете без допълнителни усилия.

Рецепта 1: Пиле с лимон и пипер (около 15-20 минути)

Съставки (за 4 порции):

  • 2 големи пилешки гърди без кости и кожа (общо около 700 г) 
  • 1 супена лъжица зехтин
  • 1 супена лъжица лимонов сок
  • 1 чаена лъжица бял пипер
  • ½ чаена лъжичка сол
  • ½ ч. л. черен пипер
  • 2 с. л. масло
  • 2 скилидки чесън, нарязани на ситно
  • 3 с. л. пресен лимонов сок
  • По желание: лимонова кора и нарязан магданоз за гарнитура

Начин на приготвяне:

  • Нарежете всяко филе на две по хоризонтала (или го начукайте, за да стане с еднаква дебелина).
  • Полейте пилешкото със зехтин, след което подправете от двете страни с белия пипер, сол и черен пипер.
  • Загрейте тиган на средно-висока температура. Добавете пилешкото, гответе около 3-4 минутиот едната страна, след това обърнете и гответе още 3-4 минути, докато се сготви напълно. 
  • Извадете пилешкото в чиния. В същия тиган разтопете маслото, задушете чесъна за около 30 секунди, добавете лимонов сок (и кора, ако използвате) и сока от тигана, разбъркайте набързо.
  • Върнете пилешкото в тигана, полейте го със соса. Гарнирайте с магданоз и резени лимон, сервирайте веднага.

Източник: 3 протеинови рецепти с пилешко за около 20 минути

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

рецепти кулинария пилешко месо
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem