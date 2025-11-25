3 бързи протеинови рецепти с пилешко

Пилешките гърди (или постно месо) е предпочитан източник на протеини. Те съдържат голямо количество протеини, които подпомагат възстановяването на мускулите, помагат да се почувствате сити и стабилизират кръвната захар. Пилешкото е относително нискокалорично в сравнение с по-мазни меса, особено когато е без кожа и е минимално обработено. Приготвя се бързо, особено когато е нарязано на тънки парчета или на кубчета, което го прави идеално за натоварените вечери през седмицата. Списъкът с рецепти включва бързи и лесни „20-минутни пилешки рецепти“.

Пилешкото месо е много гъвкаво – съчетава се със зеленчуци, пълнозърнести храни, салати, запържени ястия – така че можете да редувате вкусовете без допълнителни усилия.

Рецепта 1: Пиле с лимон и пипер (около 15-20 минути)

Съставки (за 4 порции):

2 големи пилешки гърди без кости и кожа (общо около 700 г)

1 супена лъжица зехтин

1 супена лъжица лимонов сок

1 чаена лъжица бял пипер

½ чаена лъжичка сол

½ ч. л. черен пипер

2 с. л. масло

2 скилидки чесън, нарязани на ситно

3 с. л. пресен лимонов сок

По желание: лимонова кора и нарязан магданоз за гарнитура

Начин на приготвяне:

Нарежете всяко филе на две по хоризонтала (или го начукайте, за да стане с еднаква дебелина).

Полейте пилешкото със зехтин, след което подправете от двете страни с белия пипер, сол и черен пипер.

Загрейте тиган на средно-висока температура. Добавете пилешкото, гответе около 3-4 минутиот едната страна, след това обърнете и гответе още 3-4 минути, докато се сготви напълно.

Извадете пилешкото в чиния. В същия тиган разтопете маслото, задушете чесъна за около 30 секунди, добавете лимонов сок (и кора, ако използвате) и сока от тигана, разбъркайте набързо.

Върнете пилешкото в тигана, полейте го със соса. Гарнирайте с магданоз и резени лимон, сервирайте веднага.

Източник: 3 протеинови рецепти с пилешко за около 20 минути