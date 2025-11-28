IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
47-годишната Никол Шерцингер показа топ форма по бански

Впечатли със секси кадри

28.11.2025 | 22:45 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Никол Шерцингер пак подпали социалните мрежи. В края на миналата седмица певицата зарадва последователите си с провокативни кадри в профила си в Instagram. 47-годишната звезда постна серия снимки от своя екзотична почивка.

Виждаме как е на брега и във водата и отново омайва с фигурата си. Тя позира по изрязан бял бански от 2 части и така тенът ѝ изпъква. Бившата на Гришо продължава да е в топ форма.

Забелязва се как тя се наслаждава на вкусни питиета и екзотични ястия.

"Това са някои от любимите ми неща", пише тя.

звезди Никол Шерцингер бански тяло форма
