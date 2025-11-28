IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Обвиниха Меган Маркъл, че е откраднала рокля за близо $2000

Говорител на херцогинята излезе с позиция

28.11.2025 | 22:15 ч. 2
Снимка: Getty Images

Името на Меган Маркъл беше забъркано в поредния скандал, като този път неин представител бе принуден да излезе с официална позиция, за да я защити. 

Според слуховете, херцогинята на Съсекс е откраднала рокля от фотосесия през 2022 година. 

Предполагаемият инцидент се случва по време на промоционалната фотосесия за шоуто на Меган With Love, Meghan, което се излъчва по Netflix. Става въпрос за зелена рокля с паднало рамо, която херцогинята носи, докато пали свещи на празнично украсена маса. Роклята на лондонската марка Galvan се продава за 1695 долара, като се твърди, че Маркъл е използвала същия модел за фотосесия за списание Variety през 2022 година, задържайки я без позволение. 

Говорител на херцогинята веднага излезе с позиция, казвайки пред списание People „Твърденията, че нещо е взето без пълното знание и съгласие на стилистите на терен или техните екипи, са не само категорично неверни, но напълно клеветнически. Всички предмети, които са били задържани, са били запазени с пълното позволение от другата страна“. 

Според източник, запознат с практиките в индустрията, е практика за талантите да задържат избрани артикули от фотосесии – понякога от съображения за сигурност, включително за предотвратяване на потенциална препродажба или неоторизиран търг. Дрехи, носени от членове на кралското семейство и други публични личности, са били обект на препродажба в миналото, което прави практиката едновременно често срещана и предпазна.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

Меган Маркъл
Новини
