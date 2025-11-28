Карди Би: Не мразя Офсет

Карди Би сподели, че не изпитва омраза към бившия си Офсет. Но на 32-годишната рапърка ѝ се иска той да е по-добър човек.

Двамата се разделиха през август 2024 г. - след 7 години брак.

Те имат дъщеря Кълчър, която се роди през юли 2018 г., син Уейв, който се роди през септември 2021 г. и дъщеря Блосъм, която се роди през септември 2024 г. - само месец след раздялата им.

"Просто ми се иска той да беше по-добър човек, но каквото такова. Да бъде по-добър човек заради децата си. Аз наистина нямам омраза в сърцето си вече. Аз мисля, че той има някакъв вид омраза в сърцето си точно сега... Не знам колко време ще му отнеме това, но това винаги е било желанието ми.", коментира певицата в "CBS Mornings".

Още за отношенията им четете в teenproblem.net