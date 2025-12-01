Там, където магията е реалност: Звездният декември в LunOr започва с Любо Киров

Когато правим равносметка на годината, обикновено си спомняме моментите, които са ни накарали да се чувстваме живи. Този декември LunOr Bar & Club предлага точно такава колекция от моменти. На емблематичния пловдивски булевард „Дунав“ 5 празничният сезон е не просто поредица от партита, а кураторска програма, която започва ударно на 4 декември (четвъртък) с Любо Киров.

След емоционалния връх, който постигна гостуването на Миро през октомври, и световния вайб на Aaron Sevilla, LunOr затвърждава позицията си на лидер на музикалната сцена у нас.

След силния старт с Любо Киров декемврийската концепция продължава естествено и на 8 декември (понеделник), когато „Late Night Lecture Party“ вкарва друг тип емоция – по-градска, по-визуална, по-експериментална. DJ Ivan Petkov и Secret Garden Show превръщат датата в най-стилната версия на студентския празник, която някой е виждал и чувал.

С наближаването на най-светлите празници, клубът предлага модерна алтернатива на тихата нощ. На 25 декември (четвъртък) Коледа оживява в ритъма на Diass и Atanas Yanev DJ. Това е бляскавото Christmas Party, което събира градските бохеми и онези, които предпочитат да заменят тежките трапези с авторски коктейли и музика до зори.

Но голямата новина е запазена за 31 декември (сряда). LunOr успява да привлече име, за което се борят клубове в цяла Европа – Sila Deren. Нейното присъствие, рамо до рамо с Atanas Yanev DJ, е гаранция, че Пловдив ще посрещне 2026-та година на световна честота. Ако търсите мястото, където музиката и магията се срещат – вече го намерихте.